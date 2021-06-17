В Калининграде врачи спасли девочку, которая опрокинула на себя кастрюлю с кипящим супом

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Четырехлетняя малышка поступила в стационар Центральной городской клинической больницы Калининграда в начале мая в очень тяжелом состоянии. Как сообщает пресс-служба областного правительства, ребенок опрокинул на себя кастрюлю с кипящим супом. Ожоги покрыли 40% поверхности тела, сильнее всего пострадали ноги.

В больнице девочке незамедлительно провели противошоковую терапию, в первые же сутки после поступления - оперативное вмешательство, для того чтобы восстановить кровообращение в стопе. Затем маленькую пациентку доставили в реанимацию детской областной больницы, где ее выводили из ожогового шока. Врачи ЦГКБ также находились рядом с малышкой, осуществляли специальные перевязки.

Затем ребенка вновь перевели в ожоговое отделение стационара на улице Летней. Здесь в течение 43 суток девочка находилась на специализированном оборудовании. Раньше с таким ожоговым поражением кожи детей направляли в федеральные центры за пределы региона. С помощью оперативного вмешательства, проведения дермопластики все раны были закрыты.

- Перевязки проводили три раза в неделю с использованием всех раневых покрытий, какие только есть в современном ассортименте, - рассказала заведующая ожоговым отделением ЦГКБ врач-хирург Екатерина Минаева. - Девочка очень мужественная, несмотря на возраст. Все за нее очень болели, все поддерживали. Последние перевязки пришлось проводить без наркоза, и поверхностным ожогам была дана возможность заживать самостоятельно.

Екатерина Минаева отметила, что ожоги кипятком у детей от года до пяти лет, к сожалению, распространенное явление, и в результате они становятся пациентами этого отделения.

- С таким процентом ожогов к нам попадают достаточно редко. Но все же хочется посоветовать родителям: если случился ожог кипятком, необходимо сразу же максимально быстро вызвать скорую помощь, до ее приезда освободить пораженные участки от одежды и поместить их под холодную воду. Это поможет уменьшить не только глубину ожога, но зачастую и его площадь, - говорит врач.