Калининградские власти опасаются деформации полотна дорог из-за аномальной жары

Предстоящее повышение температуры воздуха до +30 градусов может вызвать выпотевание битума и деформацию полотна калининградских дорог. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства. Чтобы предотвратить возможные нарушения, на трассах планируется рассыпать щебень мелкой фракции.

- Раньше был опыт, посыпали песком, но это оказалось малоэффективно. Теперь используем щебень, он не слетает на обочину, как песок, а впечатывается в асфальт, таким образом дополнительно укрепляя дорожное полотно, – рассказала министр развития инфраструктуры Евгения Кукушкина.

В министерстве заверили, что запасы щебня у подрядчиков есть. Посыпать планируется только те участки, где может быть выпотевание битума – это порядка 150 километров.