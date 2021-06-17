Журналист французской газеты «Фигаро» о пляжах на Балтийской косе: Как на Мальдивах!

Ален Барлюе во время прогулки по Балтийской косе. Фото: СОЦСЕТИ

Газета «Фигаро» побывала в гостях на Балтийской косе при подготовке серии репортажей об анклавах планеты. Об этом сообщает группа «Старый Люнет» в ВКонтакте.

- «Балтийская коса – анклав в анклаве», - так объяснил свое появление на косе журналист Ален Барлюе.

- Конечно, мы постарались показать самые красивые места Балтийской косы и раскрыть ее самые интересные уголки истории. Приятно было осознать, что французских журналист сделал вывод, что жители «анклава в анклаве» - еще большие русские, чем жители «центральной» России, - поделилась впечатлениями о встрече Елена Чернышова, она провела экскурсию для гостей.

Представители "Фигаро" провели на косе больше четырех часов и о пляжах отозвались комплиментарно.

- Пляжи на косе, как на Мальдивах! – сказал Ален Барлюе.