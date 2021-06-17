Удар тарелкой, потом - ковшом: калининградская полиция призывает граждан решать конфликты без насилия

Полиция призывает калининградцев решать конфликты без насилия. Фото: Дмитрий Ахмадуллин

Сначала в полицию Гурьевска поступило заявление от 39-летней жительницы поселка Храброво.

- Женщина рассказала, что находилась дома вместе со своей знакомой, ранее судимой за кражу. Между приятельницами внезапно вспыхнула ссора, в ходе которой 35-летняя гостья ударила потерпевшую по голове тарелкой, причинив легкий вред здоровью. В отделе полиции злоумышленница созналась в содеянном, - рассказали в пресс-службе УМВД по Калининградской области.

Позднее примерной с той же жалобой в полицию Калининграда обратилась 45-летняя горожанка.

- В ходе словесного конфликта между соседями по коммунальной квартире 84-летняя пенсионерка умышленно ударила потерпевшую по затылку металлическим ковшом, причинив телесные повреждения, - пояснили в полиции.

По данным фактам возбуждены уголовные дела по ч. 2 статьи 115 УК РФ «Умышленное причинение легкого вреда здоровью». Максимальное наказание, предусмотренное статьей – до 2 лет лишения свободы.

В полиции призывают граждан решать конфликты мирным путем, без применения насилия.