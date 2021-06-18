«ЕР» реализовала программу по развитию образования и здравоохранения

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В течение пяти лет партии ЕР удалось реализовать предвыборную программу 2016 года в области здравоохранения и образования. Благодаря ее реализации удалось быстро отреагировать на вопросы, касающиеся пандемии коронавирусной инфекции.

В основу “Единая Россия” положила стратегический президентский курс в области здравоохранения. Чтобы повысить доступность и качество медицины, реализуют программу “Земский доктор”, открывают фельдшерско-акушерские пункты, ведется ремонт больниц, улучшается законодательство в сфере обеспечения лекарственными средствами, пишет Nashgorod.

“Единая Россия” внесла и обеспечила принятие закона, разрешающего продавать безрецептурные лекарственные средства. Это решило проблему обеспечения лекарствами в отдаленных населенных пунктах”, - отметил депутат Госдумы, член общественного совета проекта ЕР “Здоровое будущее” Александр Петров. По его словам, партия инициировала упрощение ввоза незарегистрированных иностранных лекарственных средств, в которых нуждаются тяжелобольные люди.

В связи с COVID-19 многие услуги начали оказывать дистанционно. “Единая Россия” обеспечила возможность проконсультироваться с врачом онлайн, а также оформить электронный больничный. Помимо этого, “Единая Россия” вложила 18 млрд руб. в строительство инфекционных стационаров.

Во время пандемии уделяли внимание и образовательной отрасли. Прежде всего, ЕР выступила организатором акции “Помоги учиться дома”, в рамках которой предоставила более 500 тыс. учащимся и педагогам по всей РФ компьютеры и планшеты для дистанционного обучения.

Кроме того, при поддержке ЕР по всей стране строят новые школы. С 2016 года в регионах появилось 370 новых образовательных учреждений, число учащихся в которых составит 270 тысяч. Обновляется парк школьных автобусов, а 7,3 млн младшеклассников обеспечивают бесплатным горячим питанием.

Как подчеркнули в ЕР, школам нужны квалифицированные кадры. “Единая Россия” инициировала предоставлять гранты вузам РФ на открытие технопарков, а также формировать дополнительные бюджетные места для обучения. Предположительно, бесплатно смогут учиться 45 тыс. будущих специалистов.

По информации сайта ER.ru, до этого председатель ЕР Дмитрий Медведев представил отчет о реализации предвыборной партийной программы партии 2016 г. По его словам, программа оставалась актуальной в течение всего этого времени.

«Развитие системы здравоохранения - приоритет «Единой России». В этом году Калининградская область приступила к реализации региональной программы модернизации первичного звена. Ее основные задачи – это совершенствование системы здравоохранения, развитие инфраструктуры, повышение качества медицинского обслуживания населения, укрепление здоровья, снижение смертности. Если говорить о кадровом вопросе, то отмечу, что в области успешно реализуется программа «Земский доктор/Земский фельдшер». Участникам программы предоставляются единовременные компенсационные выплаты в зависимости от удаленности и труднодоступности муниципального образования.

Что касается мер социальной поддержки учителей, особенно проживающих и работающих в сельской местности, то за счет средств областного бюджета данной категории работников предоставляется ежемесячная денежная компенсация по оплате за жилое помещение и коммунальные услуги. Ее размер ежегодно индексируется и в настоящее время составляет 3 605 рублей», - сказал Евгений Любивый, региональный координатор партпроекта «Здоровое будущее».