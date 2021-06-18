В Калининграде впервые пройдет международный фестиваль игровой индустрии

Международный фестиваль игровой индустрии PlayPort Fest пройдет 19-20 июня в Калининграде. Фото: Предоставлено организаторами

Международный фестиваль игровой индустрии PlayPort Fest (0+) пройдет 19-20 июня в Калининграде. Место сбора – легендарная «Вагонка».

Как рассказали организаторы, это первое игровое мероприятие такого масштаба в регионе, в нем примут участие представители известных игровых студий из России и Европы, представители власти Калининградской области и приглашенные звезды.

PlayPort Fest пройдет на двух сценах, представители индустрии поделятся инсайтами в области создания, дистрибуции и маркетинга игр, управления командами, а также обсудят самые актуальные для отрасли проблемы. Кроме того, на фестивале пройдет презентация дорожной карты развития игровой индустрии в Калининградской области. Есть все шансы, что регион станет международным хабом для игр.

В фестивале примут участие Роман Горошкин (MGVC), Петр Сальников (Disgusting Men, продюсер Unreal Engine Dev Contest), Геворг Акопян (Riot Games), Артур Мостовой (Larian, Russia), Виктория Лаптева (HeroCraft), Максим Фомичев (Pixonic), Александр Хилько (Wargaming), Айрат Насыров (Game Forest, Playrix) и другие признанные эксперты и звезды игровой индустрии.

- Гости фестиваля смогут одними из первых не только увидеть презентации игровых новинок, но и протестировать их в специальной зоне шоу-кейсов. Здесь будут представлены проекты ведущих игровых студий и инди-разработчиков страны, - отметили организаторы.

В программе также лекции, круглые столы, мастер-классы, конкурс косплея.

Зарегистрироваться в качестве участника бесплатно и изучить программу – на сайте фестиваля.