В Калининградской области выявили 85 новых случаев заражения коронавирусом

За минувшие сутки в Калининградской области выявили 85 новых случаев коронавируса. Это максимальное значение за последние пять дней. Всего с начала пандемии в регионе заразились 34 779 человек. Выздоровевших за сутки стало больше на 77 человек, всего 33 602.

По информации регионального штаба, по состоянию на 18 июня в области сделали 745 301 тест на COVID-19, остаются под медицинским наблюдением 2837 человек.

В стране за последние сутки выявили 17 262 случая COVID-19 в 85 регионах. Всего в стране нарастающим итогом выявлено 5 281 309 человек.