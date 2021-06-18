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Происшествия18 июня 2021 11:54

В Светлогорске на пешеходном переходе сбили мужчину и ребенка

Водитель «Фольксвагена» решил объехать остановившийся у зебры другой автомобиль
Игорь ОРЕХОВИгорь ОРЕХОВ
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В одиннадцатом часу вечера 17 июня на 31-м километре шоссе Зеленоградск - Приморск (через Светлогорск) двигавшийся со стороны поселка Отрадное 25-летний водитель «Фольксвагена Гольфа» решил объехать автомобиль, остановившийся у зебры, чтобы пропустить пешеходов. При этом нарушитель правил дорожного движения выехал на встречку и совершил наезд на 52-летнего мужчину и 13-летнего ребенка, как раз вышедших из-за остановившейся машины.

В результате ДТП пешеходы получили телесные повреждения, с автомобилистом разбираются сотрудники Госавтоинспекции.