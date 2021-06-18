В Светлогорске на пешеходном переходе сбили мужчину и ребенка

В одиннадцатом часу вечера 17 июня на 31-м километре шоссе Зеленоградск - Приморск (через Светлогорск) двигавшийся со стороны поселка Отрадное 25-летний водитель «Фольксвагена Гольфа» решил объехать автомобиль, остановившийся у зебры, чтобы пропустить пешеходов. При этом нарушитель правил дорожного движения выехал на встречку и совершил наезд на 52-летнего мужчину и 13-летнего ребенка, как раз вышедших из-за остановившейся машины.

В результате ДТП пешеходы получили телесные повреждения, с автомобилистом разбираются сотрудники Госавтоинспекции.