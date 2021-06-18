Студенты, продавцы и работники банков: кто заразился коронавирусом в Калининграде

За последние сутки в Калининградской области зарегистрировали 85 новых случаев коронавирусной инфекции. Как сообщает региональный оперативный штаб, среди заболевших:
- 15 пенсионеров;
- 15 неработающих;
- 12 индивидуальных предпринимателей и иных работающих;
- 7 работников промышленных предприятий;
- 6 работников образования;
- 6 студентов (КГТУ, педагогический колледж, РАНХиГС, МФЮА, Гусевский агропромышленный колледж);
- 5 сотрудников предприятий торговли и общественного питания;
- 5 сотрудников банка;
- 4 работника транспортных предприятий;
- 3 сотрудника организаций культуры и досуга;
- 2 работника предприятий по оказанию телекоммуникационных услуг;
- 2 учащихся (школы № 6 и 53);
- 2 медицинских работника;
- воспитанник детского сада пос. Холмогоровка.
У 65 человек болезнь протекает с симптомами ОРВИ, у 13 развилась пневмония, 7 переносят без симптомов.