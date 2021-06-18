Студенты, продавцы и работники банков: кто заразился коронавирусом в Калининграде

За последние сутки в Калининградской области зарегистрировали 85 новых случаев коронавирусной инфекции. Как сообщает региональный оперативный штаб, среди заболевших:

- 15 пенсионеров;

- 15 неработающих;

- 12 индивидуальных предпринимателей и иных работающих;

- 7 работников промышленных предприятий;

- 6 работников образования;

- 6 студентов (КГТУ, педагогический колледж, РАНХиГС, МФЮА, Гусевский агропромышленный колледж);

- 5 сотрудников предприятий торговли и общественного питания;

- 5 сотрудников банка;

- 4 работника транспортных предприятий;

- 3 сотрудника организаций культуры и досуга;

- 2 работника предприятий по оказанию телекоммуникационных услуг;

- 2 учащихся (школы № 6 и 53);

- 2 медицинских работника;

- воспитанник детского сада пос. Холмогоровка.

У 65 человек болезнь протекает с симптомами ОРВИ, у 13 развилась пневмония, 7 переносят без симптомов.