Земфира хочет отсудить у Гришковца 1,5 млн рублей за слова о «наркоманке»

Земфира на концерте в Калининграде. Фото: Александр КАТЕРУША

Певица Земфира подала в Центральный районный суд Калининграда иск о защите чести и достоинства против писателя Евгения Гришковца. Об этом сообщает РБК со ссылкой на «Дождь».

Отмечается, что в эфире Евгений Гришковец, комментируя выход нового альбома Земфиры «Бордерлайн», сказал, что «она наркоманка» и песни на пластинке «наркоманские».

В иске Земфиры указано, что из-за слов калининградского драматурга у артистки начались нервные срывы и бессонница. Артистка оценила моральный вред в 1,5 млн руб.

В исковом заявлении подчеркивается, что заявление Гришковца негативно повлияло на репутацию Земфиры.