Где в Калининградской области выявили новые случаи коронавируса

За последние сутки в Калининградской области зарегистрировали 85 случаев коронавирусной инфекции. Как сообщает региональное управление Роспотребнадзора, заразились жители 9 муниципалитетов.

Распределение новых случаев выглядит так:

Калининград - 55,

Гурьевский городской округ - 12,

Зеленоградский городской округ - 9,

Советский городской округ - 3,

Балтийский городской округ - 2,

Озерский городской округ - 1,

Пионерский городской округ - 1,

Светлогорский городской округ - 1,

Черняховский городской округ - 1.