Где в Калининградской области выявили новые случаи коронавируса

За последние сутки в Калининградской области зарегистрировали 85 случаев коронавирусной инфекции. Как сообщает региональное управление Роспотребнадзора, заразились жители 9 муниципалитетов.
Распределение новых случаев выглядит так:
Калининград - 55,
Гурьевский городской округ - 12,
Зеленоградский городской округ - 9,
Советский городской округ - 3,
Балтийский городской округ - 2,
Озерский городской округ - 1,
Пионерский городской округ - 1,
Светлогорский городской округ - 1,
Черняховский городской округ - 1.