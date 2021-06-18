В Калининграде задержан убийца из «лихих 90-х»

Подозреваемый был задержан вскоре после возвращения из-за границы. Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области

Это было в середине «лихих 90-х». Точнее, в ночь на 3 мая 1995 года. В баре «Кронпринц» на Литовском валу между посетителем и администратором возник конфликт: клиент не хотел оплачивать столик. В итоге 24-летний парень, бормоча угрозы, вышел, но вскоре вернулся с наганом в руке и с ходу несколько раз выстрелил в 25-летнего сотрудника заведения. Два ранения оказались смертельными.

Однако по горячим следам убийцу тогда задержать не смогли, а на следующий день он покинул пределы области, скрывшись в одной из стран СНГ. В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело и объявили калининградца в розыск.

Долгих 26 лет прошло, прежде чем преступник отважился вернуться, надеясь, что все забыто. Однако 10 июня он был задержан оперативниками управления угрозыска и их коллегами из ОМВД по Ленинградскому району при силовой поддержке бойцов СОБР Росгвардии.

- Подозреваемый всячески пытался избежать ответственности и переложить вину на своего знакомого, умершего в 1998 году, - рассказала начальник пресс-службы регионального УМВД РФ Светлана Поставничая. - Он сфабриковал свидетельские показания в свою пользу и написал заявление на прекращение уголовного преследования. Однако благодаря грамотной оперативно-разыскной работе сотрудников УУР УМВД версия фигуранта была впоследствии опровергнута, разысканы свидетели, прямо указавшие на него как на лицо, совершившее убийство, получены иные доказательства его вины.

По ходатайству следователя подозреваемый, которому уже 51 год, заключен судом под стражу. На допросах он по-прежнему упорно отрицает свою вину в убийстве.