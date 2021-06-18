Ограничивается посещение туристами нацпарка «Куршская коса»

. Фото: Александр КАТЕРУША

Администрация национального парка «Куршская коса» просит гостей воздержаться от поездки на свою заповедную территорию. Связано это с засушливой погодой и с опасностью возникновения пожаров.

«После краткосрочного мониторинга ситуации администрация нацпарка планирует отменить въезд на территорию по многоразовым абонементам, а также рассматривает иные меры сокращения турпотока», - отметили в пресс-службе парка.

Территория Куршской косы покрыта преимущественно хвойными лесами, что делает ее чрезвычайно пожароопасной. В таких условиях одновременное нахождение на косе большого количества туристов и отдыхающих может привести к катастрофическим последствиям.