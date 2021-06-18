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Общество18 июня 2021 16:58

Ограничивается посещение туристами нацпарка «Куршская коса»

Александр КАТЕРУШААлександр КАТЕРУША
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Фото: Александр КАТЕРУША

Администрация национального парка «Куршская коса» просит гостей воздержаться от поездки на свою заповедную территорию. Связано это с засушливой погодой и с опасностью возникновения пожаров.

«После краткосрочного мониторинга ситуации администрация нацпарка планирует отменить въезд на территорию по многоразовым абонементам, а также рассматривает иные меры сокращения турпотока», - отметили в пресс-службе парка.

Территория Куршской косы покрыта преимущественно хвойными лесами, что делает ее чрезвычайно пожароопасной. В таких условиях одновременное нахождение на косе большого количества туристов и отдыхающих может привести к катастрофическим последствиям.