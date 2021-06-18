Верховный суд: Дело калининградских врачей рассмотрят в Московском областном суде

Элина Сушкевич и Елена Белая. Фото: Александр Подгорчук

Сегодня в Верховном суде прошло заседание по делу калининградских врачей - Елены Белой и Элины Сушкевич. Слушание было организовано в связи с ходатайством заместителя генпрокурора о новом рассмотрении дела не в Калининградском областном суде, а Московском областном суде.

- Верховный суд признал обоснованность предположений заместителя генерального прокурора о том, что судьи Калининградского областного суда были небеспристрастны в вынесении приговора, - прокомментировал решение адвокат Элины Сушкевич Камиль Бабасов. - Также судья признал обоснованным, что минздрав Калининградской области заинтересован в опровержении обвинения. В результате сегодняшнего заседания Верховный суд удовлетворил ходатайство заместителя генпрокурора. Дело калининградских врачей передадут в Московский областной суд.

Адвокат заверил, что это решение будет обжаловать через судебную коллегию Верховного суда.