В «Балтику» перешел полузащитник футбольного клуба «Нижний Новгород»

Состав балтийцев пополнил 28-летний крайний полузащитник футбольного клуба «Нижний Новгород» Артем Попов. Как сообщает пресс-служба «Балтики», трудовое соглашение заключено сроком на один год с возможностью пролонгации на еще один сезон.

Артем – воспитанник липецкого футбола, но свой первый профессиональный контракт заключил с ПФК ЦСКА (Москва). С 2010 года он играл за молодежную команду армейцев, за основной состав в РПЛ провел одну игру. В дальнейшем в первенстве России выступал за «Локомотив-2» (Москва), «Зенит-2» (Санкт-Петербург), «Томь» (Томск), ФК «Оренбург», «Ротор» (Волгоград) и ФК «Нижний Новгород».

В минувшем сезоне Артем Попов считался одним из лидеров нижегородской команды, провел за нее 36 матчей (набрал 9 результативных баллов 5+4) и стал автором сразу трех голов в ворота «Балтики».