За неделю на калининградских озерах спасли троих детей

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«ГО и ЧС по Калининграду» выставляет дополнительные посты в местах купания. Как сообщает пресс-служба мэрии, только за последнюю неделю удалось спасти троих детей. Двоих - 11 июня из карьера у СНТ «Мечта» и на Голубых озерах. Вечером в четверг, 17 июня, спасли 12-летнюю девочку на Пелавском озере.

К сожалению, с начала лета есть уже и печальная статистика - один погибший подросток. Причины ЧП могут быть разными, часто они связанны с употреблением алкоголя, но и даже абсолютно трезвые люди могут утонуть.

- Первая причина, по которой случаются несчастные случаи на воде - судороги. Вторая причина, с которой мы чаще всего сталкиваемся в своей работе - обострение в жару сердечно-сосудистых заболеваний, которые могут привести в том числе к тромбозу, причём человек часто в этот момент не успевает даже позвать на помощь, - делится печальной статистикой директор МКУ “ГО и ЧС по Калининграду» Яков Филатов.