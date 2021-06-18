С вечера пятницы на 26 улицах Калининграда будет пониженное давление воды

Неудобства будут испытывать жители Московского района. Как сообщает пресс-служба мэрии Калининграда, в связи с ремонтными работами на ЮВС-2 сегодня вечером после 23 часов и до 6 утра завтрашнего дня по некоторым адресам будет пониженное давление воды:

ул. Дзержинского ул. Аллея смелых пер. Парковый ул. Черниговская ул. Володарского ул. Машиностроительная ул. Судостроительная ул. Батальная ул. О. Кошевого ул. Южный бульвар ул. Интернациональная ул. Л. Шевцовой ул. Карамзина ул. У. Громовой ул. Понартская ул. П/п-ка Емельянова ул. Инженерная ул. Левитана ул. Машиностроительная ул. И. Земнухова ул. Ореховая ул. Киевская ул. Чаадаева ул. Коммунистическая ул. Летняя ул. Ген. Толстикова