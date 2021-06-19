В конце улицы Горького в Калининграде демонтируют путепровод 1979 года

В пятницу, 18 июня, заместитель председателя правительства Калининградской области Александр Рольбинов проконтролировал строительство мостового сооружения через железную дорогу Калининград – Светлогорск и транспортной развязки и путепровода в районе улицы. Горького в рамках реконструкции Северного обхода.

Как сообщает пресс-служба правительства области, работы по демонтажу двухполосного путепровода 1979 года постройки в районе пересечения окружной дороги с улицей Горького уже начались. На месте старого сооружения будет построен новый мост в рамках реконструкции Северного обхода. Увеличится его пропускная способность и параметры скоростного движения: транспорт поедет по трем полосам в каждом направлении.