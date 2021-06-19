В Калининградской области впервые за три месяца выявили 90 новых случаев коронавируса

. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

За сутки в Калининградской области выявили 90 новых случаев коронавируса. Это максимальное значение за три с половиной месяца - больше (92 случая) было зарегистрировано 5 марта. Общее число заразившихся с начала пандемии достигло34 869 человек, из них в июне - 1279.

Выздоровевших в регионе за минувшие сутки стало больше на 76 человек, всего - 33 678.

За последние сутки в стране выявили 17 906 случаев COVID-19 в 85 регионах. Нарастающим итогом выявлены 5 299 215 заразившихся человек.