За год в Калининградскую область переехали около 300 медиков

Свежие данные в преддверии Дня медицинского работника, который в этом году отмечается 20 июня, опубликовали в региональном министерстве здравоохранения.

В настоящее время в системе здравоохранения региона трудятся более десяти тысяч медработников. Среди сотрудников медицинских организаций – девять докторов и 95 кандидатов медицинских наук, 78 заслуженных врачей РСФСР/РФ. Трудовые заслуги 104 медицинских работников отмечены орденами, медалями, а также нагрудным знаком «Отличник здравоохранения».

- В 2020 году в регион прибыли 282 специалиста, из них 140 - со средним медицинским образованием, - отмечают в министерстве.

С 2021 года выплаты сотрудникам, которые впервые трудоустраиваются в государственное учреждение за пределами областного центра, увеличены вдвое. И если раньше в таких удаленных городских округах, как Советский, врач мог получить 900 тысяч рублей, то с января это уже 1,8 миллиона. Кроме того, если специалист является участником программы «Земский доктор», то он еще получает плюсом 1 миллион рублей.

С 2013 года количество студентов, поступающих на 1-й курс медвузов по программам специалитета, увеличилось с 63 до 172 человек, по программам ординатуры – с 5 до 74. Сегодня уже более 700 калининградцев учатся в медицинских высших учебных заведениях страны по договорам о целевом обучении.