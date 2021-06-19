«Балтика» проиграла «Уфе» в контрольном матче

Сегодня калининградская «Балтика» провела второй контрольный матч на предсезонных сборах в Москве. Балтийцы, напомним, трудятся на базе академии московских армейцев – стадионе «Октябрь».

Новым партнером по спаррингу стала представляющая Российскую Премьер-лигу «Уфа». Матч завершился в пользу уфимцев со счетом 0:2. При этом балтийцы нанесли в два раза больше ударов по воротам - 6 против 3.

До конца сборов «Балтике» предстоит сыграть еще два матча: 25 июня с «Ротором», 28 июня - с «Торпедо». Первую игру в новом сезоне ФНЛ 2021-2022 калининградцы проведут 10 июля на выезде против воронежского «Факела».