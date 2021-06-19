Общепит, банк и два садика: кто и где заразился коронавирусом в Калининградской области

За последние сутки в Калининградской области зарегистрировали 90 случаев коронавирусной инфекции. Как уточняет региональный оперативный штаб, среди заболевших:

- 30 неработающих;

- 24 пенсионера;

- 7 работников промышленных предприятий;

- 4 сотрудника предприятий торговли и общественного питания;

- 3 сотрудника предприятия пищевой промышленности;

- 3 студента (БФУ имени Канта, КИТИС);

- 3 сотрудника банка;

- 3 работника предприятий по оказанию телекоммуникационных услуг;

- 3 индивидуальных предпринимателя и иных работающих;

- 2 медицинских работника;

- 2 работника транспортных предприятий;

- 2 воспитанника д/с (№ 23 и №78);

- учащийся (школа №43);

- работник образования;

- сотрудник организаций культуры и досуга;

- сотрудник с/х предприятия.

У 69 заразившихся проявились симптомы ОРВИ, у 11 началась пневмония, 10 человек переносят без симптомов.