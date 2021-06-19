В «Мираторге» прокомментировали пожар на заводе в Калининграде

В сегодняшнем пожаре, произошедшем на заводе «Мираторг» в Калининграде никто из работников не пострадал.

«В настоящий момент принимаются все необходимые меры для ликвидации очага возгорания, который находится на территории котельной. Жертв среди сотрудников компании нет», - сообщили в пресс-службе компании.

По оценкам МЧС, площадь возгорания составила около 300 квадратов. Предположительно, возгорание произошло в котельной.

Агропромышленный холдинг «Мираторг» является одним из крупнейших инвесторов в Калининградской области, специализирующийся на производстве высококачественной говядины, переработке различных видов мяса, развивает растениеводство.