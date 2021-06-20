«Спасибо, друзья!»: Алиханов опубликовал фото пожарных после тушения «Мираторга»

Губернатор опубликовал на своей странице в Instagram этот снимок. Фото: Instagram.com

Антон Алиханов публично поблагодарил пожарных, работавших на тушении возгорания на заводе «Мраторга» в Калининграде. Губернатор опубликовал на своей странице в Inatagram снимок огнеборцев, сделанный на месте происшествия.

«Спасибо, друзья! Всем участвовавшим в спасении предприятия "Мираторг-Запад" выражаю благодарность, сотрудникам ГУ МЧС, ГП "Водоканал", МУП "Чистота", АО РЭК, руководству регионального Минсельхоза. Справились, отстояли предприятие», - написал губернатор.

Напомним, возгорание на калининградском заводе «Мираторг» произошло сегодня в первом часу дня. По предварительным данным, пожар начался в котельной и распространился на площадь 800 квадратных метров. На место прибыли 8 пожарных расчетов – более 100 человек и 40 единиц техники. Локализовать пожар удалось за три часа. В происшествии никто не пострадал.