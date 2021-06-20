В Калининграде в одной из квартир трехэтажного жилого дома загорелся пол

В Калининграде вечером 19 июня произошел пожар на улице Дзержинского. Как сообщает пресс-служба управления МЧС по Калининградской области, сигнал о возгорании в Центр управления в кризисных ситуациях поступил в 18:31.

- На первом этаже трехэтажного дома в однокомнатной квартире в комнате размером 3х4 метра горел деревянный пол и розетка на площади одного квадратного метра, - уточняет пресс-служба ведомства.

По данным МЧС, никто не пострадал. Для ликвидации пожара привлекались пожарные расчеты пожарно-спасательных частей ПСЧ-3 и ПСЧ-1 в составе 10 человек и 2 единицы техники.