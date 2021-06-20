«Горело техническое масло»: в МЧС сообщили подробности о пожаре на территории «Мираторга»

Ликвидация ЧП на "Мираторге" Фото: пресс-служба МЧС Калининградской области

В управлении МЧС по Калининградской области сообщили подробности о пожаре на территории «Мираторга» (улица Совхозная в поселке Невское Гурьевского городского округа), произошедшем в субботу 19 июня в двенадцатом часу дня.

По данным МЧС, очагом возгорания стала газовая котельная из сэндвич-панелей размером 20х40 метров, пристроенная к трехэтажному зданию энергоблока из сэндвич-панелей размером 20х60 метров.

- Горело техническое масло в 200-литровых бочках около газовой котельной на прилегающей территории и кровля, общая площадь пожара составила 800 квадратных метров. Ранг №2, - уточняет пресс-служба.

Всего для ликвидации пожара привлекались 95 спасателей и 18 единиц техники, а также пожарные расчеты Балтийского флота в составе 6 человек и 2 единицы техники. К счастью, никто не пострадал.