В Калининграде пожарные спасли двоих человек из горящей пятиэтажки

В Калининграде вечером в субботу 19 июня произошел пожар на улице Захарова (Центральный район города). Как сообщает пресс-служба управления МЧС по Калининградской области, сигнал о возгорании поступил в Центр управления в кризисных ситуациях в 21:40.

- На первом этаже пятиэтажного блочного многоквартирного жилого дома в однокомнатной квартире горела комната и балкон на площади 10 квадратных метров. Спасено 2 человека, - уточняет пресс-служба ведомства.

По данным МЧС, реагирование спасателей было своевременным. Для ликвидации пожара привлекались пожарные расчеты пожарно-спасательных частей ПСЧ-5, СПСЧ и ПСЧ-1 в составе 15 человек и 4 единицы техники.