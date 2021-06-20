Польский урбанист Куба Снопек: «Дамбы, каналы и парки могут стать настоящей гордостью Калининграда»

Канал Ландграбен в Калининграде Фото: Иван МАРКОВ

Польский урбанист Куба Снопек в очередной раз вспомнил о Калининграде в своем телеграм-канале «Urban Paradoxes». По словам эксперта, «суть Калининграда не в зданиях, а в трактовке ландшафта и территории».

- Еще в XIV веке Крестоносцы начали строительство каналов и плотин, вокруг которых развивалась экономика региона. Все знают, что ДС (Дом Советов – Ред.) стоит на месте рыцарского замка. Но кроме замков рыцари еще строили инфраструктуру, меняли уровень воды в озерах, создавали каналы, которые превращались в важные пути. Эта система потом развивалась и дополнялась столетиями, и пришла в упадок только в ХХ веке.

По словам Снопека, в Польше эта система работает и сегодня.

- Я большой любитель проекта Паркового кольца Калининграда, который акцентирует внимание именно на этой подзабытой зеленой инфраструктуре города, а не на отдельных зданиях. Калининград потерял практически всю историческую застройку, ее не вернуть. Но то, что осталось — дамбы, каналы, парки — не менее ценно, и может стать настоящей гордостью города, - добавляет урбанист.