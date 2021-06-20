На пляже в Куликово застряла «Ауди» нетрезвых «хозяев жизни»

Вытягивание "Ауди" с пляжа в Куликово Фото: ЯНТАРНЫЙ ДЛБ [Калининград]

В субботу 19 июня на пляже в Куликово произошел инцидент, на который пожаловался подписчик сообщества «Янтарный ДЛБ». По его словам, в районе 13 часов дня на пляже напротив игорной зоны «Янтарная» «трое горе-водителей после употребления спиртного решили освежиться и, сняв номера со своей «Ауди», решили подъехать к воде».

- Им было плевать на мирно отдыхающих граждан с детьми. Чуть не сбив (по чистой случайности) несколько детей и взрослых, их танк застрял в водорослях около прибоя. Поорав с отдыхающими, они ретировались, - пишет очевидец.

Как уверяет автор публикации, все трое «вели себя неадекватно».

- Вернулись в компании с трактором для вытягивания своей машины (рядом рабочие со спецтехникой и данным трактором производили работы по благоустройству территории и сооружения инженерных конструкций - дорожки и мосты). Хотелось бы, чтобы ГИБДД и прокуратура произвела проверку по данному факту, - добавляет он.