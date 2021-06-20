«С променада кинули камень»: в Зеленоградске неизвестные пробили голову женщине

Травма пострадавшей в Зеленоградске Фото: Группа "Подслушано Зеленоградск" в "ВКонтакте"

В Зеленоградске в субботу 19 июня неизвестные разбили голову отдыхающей. Как сообщает паблик «Подслушано Зеленоградск», женщина, истекающая кровью, обратилась за помощью на спасательную станцию.

- Ей на голову, когда она находилась на пляже, с променада кто-то бросил камень. Чудом женщина осталась жива, но получила серьезную травму головы, - пишут очевидцы.

Известно, что пострадавшая написала заявление в полицию. Свидетелей произошедшего просьба позвонить в дежурную часть города по номеру 8 (401-50) 3-25-32.