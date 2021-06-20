В Багратионовском районе водитель «Ауди» раздавил женщину и скрылся

Место происшествия Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области

В Багратионовском районе поздним вечером субботы 19 июля произошло смертельное ДТП. Как сообщает пресс-служба УМВД по Калининградской области, авария случилась в 22 часов 00 минут на 11-м километре автодороги «Луговое-Нивенское-Садовое-Богатово».

- Со стороны поселка Владимирово двигался неустановленный автомобиль под управлением неустановленного водителя, который на прямом участке дороги допустил наезд на 53-летнюю женщину, лежащую на проезжей части по ходу движения автомобиля, после чего скрылся с места происшествия, - пишет о подробностях пресс-служба ведомства.

Женщина скончалась на месте до приезда скорой медицинской помощи, а скрывшегося водителя в результате розыскных мероприятий оперативно нашли сотрудники полиции.

- Личность водителя была установлена, им оказался 26-летний мужчина, который управлял автомобилем марки «Ауди». По факту ДТП проводится проверка, - добавляет пресс-служба.