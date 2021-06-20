В Калининградской области за сутки зарегистрирован 101 пациент с коронавирусом

За минувшие сутки в Калининградской области зарегистрирован 101 случай коронавирусной инфекции. Как сообщает оперштаб по контролю за распространением инфекции, у 77 пациентов ОРВИ, у 20 - пневмония, а также четверо не имеют симптомов. Всего в регионе на 20 июля выявлено 34970 случаев заболевания с начала пандемии, умерли 538 пациентов, остаются под медицинским наблюдением 2 984 человек.

Среди заболевших:

- 33 пенсионера;

- 1 работник образования;

- 7 сотрудников предприятий торговли и общественного питания;

- 1 сотрудник предприятия пищевой промышленности;

- 1 сотрудник предприятия сферы ЖКХ;

- 3 работника промышленных предприятий;

- 2 работника транспортных предприятий;

- 1 сотрудник банка;

- 1 сотрудник организаций культуры и досуга;

- 1 сотрудник предприятия сферы бытовых услуг;

- 14 индивидуальных предпринимателей и иных работающих;

- 1 воспитанник детского сада № 9 в Гурьевском районе;

- 2 ребенка до года и 4 лет;

- 33 неработающих.