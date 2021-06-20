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Общество20 июня 2021 16:05

Жители Советска пожаловались на захват улицы Каштановой борщевиком

Местами растение мешает проходу людей
Иван МАРКОВ
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Советчане пожаловались на заросли борщевика, которые угрожают жизни и здоровью людей. Как написал один из жителей на стене сообщества «Подслушано в Советске», тяжелая ситуация с растением, вызывающим ожоги, сложилась на улице Каштановой.

- Борщевик на Каштановый захватывает новые территории, - написал житель. - К дому 8В возле болота скоро будет не пройти. Друзья, куда можно сообщить? Слышал, что есть организация, которая занимается уничтожением этой гадости. Сейчас каникулы, и дети бегают целыми днями, играя в прятки, догонялки... Так и до беды не далеко!

Напомним, накануне «Комсомолка» опубликовала материал, в котором говорится о методах борьбы с зеленым захватчиком.