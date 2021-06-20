Евгений Гришковец извинился перед Земфирой после ее обращения в калининградский суд

Евгений Гришковец приносит извинения Земфире Фото: скриншот

Евгений Гришковец извинился перед певицей Земфирой за свою фразу, брошенную в эфире программы «Би Коз» на телеканале «Дождь» 27 мая. Правда, сделал это драматург только после того, как узнал, что Земфира подала на него иск на полтора миллиона рублей в Центральный районный суд Калининграда.

В начале своих извинений гришковец заявил, что новый альбом Земфиры является «самым ожидаемым в музыкальной жизни страны».

- Я пожалел о своем высказывании еще в процессе этого разговора. И пожалел не по причине опасений юридических последствий или скандала. Я пожалел о том, что был категоричен, груб, позволил себе гнев. Мне вообще это свойственно, - сказал писатель. - Я пожалел и жалею о том, что мои слова послужили причиной переживаний и, возможно, серьезных душевных мук, возможно, самой Земфиры и преданных ее поклонников.

Закончил свою речь писатель тем, что поступок Земфиры вызвал у него изумление.

Напомним, во время эфира Гришковец высказался о последнем альбоме Земфиры «Бордерлайн» следующим образом:

- Когда человек позволяет себе все, когда решает вопрос „я могу сделать все“, я могу вытащить из себя все, что угодно, все без исключения: все мои наркотические кошмары и весь свой наркотический эгоизм и выложить его тем людям, которые восемь лет ждали хоть чего-нибудь [...] Она наркоманка, и это наркоманские песни».