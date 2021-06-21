Температура упадет ниже +20: синоптики прогнозируют ливни, грозы и похолодание в Калининграде

. Фото: Александр Подгорчук

Воскресенье, 20 июня, стало в Калининграде самым жарким днем и с начала лета, и с начала 2021 года. Температура поднялась до +31 градуса, что также стало новым суточным рекордом (прежнее достижение принадлежало 20 июня 2000 года и составляло +30,8).

Судя по всему, нас ждет еще несколько не менее жарких дней. По прогнозу Гидрометцентра России, в понедельник воздух в Калининграде прогреется до +33 градусов. Осадков по-прежнему не ожидается.

Со вторника зной начнет отступать. 22 июня в Калининграде будет +28...+30 и уже с дождем (не исключена гроза!)

В среду похолодает до +25...+28, тоже с осадками и тоже, возможно, с грозой.

В четверг дневная температура останется на уровне +24...+26 градусов.

В пятницу похолодание продолжится. Термометр покажет всего +21...+23. Портал gismeteo.ru прогнозирует ливень (больше 10 мм осадков) и вновь грозу.

Выходные, по самым пессимистичным прогнозам, пройдут при температурах ниже 20 градусов. Так, по данным сервиса «Яндекс.Погода», в субботу в Калининграде будет всего +19 градусов, в воскресенье - на градус меньше.