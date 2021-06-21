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Происшествия21 июня 2021 9:45

На улице Докука в Калининграде произошел пожар в кирпичном здании

Николай Литвинов
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Возгорание на улице Докука в Калининграде произошло 20 июня в 21.19. Как сообщает пресс-служба регионального управления МЧС, в одноэтажном неэксплуатируемом кирпичном здании размерами 40х7 м (кровля шиферная по деревянной обрешетке) внутри горело две комнаты и кровля на общей площади 40 кв. м.

Реагирование сил и средств МЧС России по Калининградской области было своевременным. На место происшествия выезжали пожарные расчеты пожарно-спасательных частей ПСЧ-5 и СПСЧ в составе 11 человек и 2 единицы техники.

Пострадавших нет.