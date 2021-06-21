«Сегодня в городе +35»: Алиханов удивил калининградцев снимками в Инстаграме

. Фото: Instagram.com

В воскресенье губернатор Антон Алиханов иронично прокомментировал жару, установившуюся в Калининградской области. Глава региона опубликовал на своей странице в Инстаграме подборку... зимних фотографий. На снимках - покрытые коркой льда волнорезы, засыпанные снегом дороги и деревья, зимние виды Краснолесья.

«Сегодня в городе уже +35», - написал губернатор.

. Фото: Instagram.com

Судя по всему, подписчики шутку оценили - пост собрал больше 8 000 лайков.

На самом деле температура в Калининграде в воскресенье составила +31 градус, и в ближайшие дни жара начнет отступать.

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