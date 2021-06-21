В Калининграде в понедельник отключено электричество на девяти улицах

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В Калининграде в понедельник, 21 июня, в течение дня не будет электричества в домах на девяти улицах. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

До 18 часов света не будет на ул. Кирова, 22 (д/с № 95), ул. Брамса, 28-32, 31-33, 35-37, 39, ул. Репина, 3-5, 8-10, 12-14, 16-18, 20-24, 20а, 15, 17, 42-44, ул. Г. Димитрова, 5-13, 15-17, 19-25, 25а, 37-39, Советском пр-те, 21, ул. Серафимовича, 7, ул. Макаренко, 2а, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 18, 20, 22, 24, 26, 3, 5, 9, 11, 13, 15, 17, 21, ул. Селенгинской, 12, 12а, 14, 17, ул. Карташёва, 51.