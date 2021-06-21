Калининградец погасил 200-тысячную задолженность, чтобы без проблем продать машину

. Фото: Служба судебных приставов

Житель Калининграда оплатил 200-тысячную задолженность после наложения ограничений на его автомобиль. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ФССП.

Мужчина не исполнил решение суда о погашении задолженности по кредиту в установленные законом сроки. Поэтому пристав-исполнитель вынес постановление о запрете регистрационных действий с имуществом должника - автомобилем Hundai Solaris 2019 года выпуска и квартирой.

Как только горожанин получил оповещение о наложенных ограничениях, он направился в службу судебных приставов, чтобы погасить задолженность. Поспешность объяснил тем, что собирался в ближайшее время продать машину и боялся, что судебные приставы могут арестовать ее во время совместного рейда с сотрудниками ГИБДД. Деньги уже поступили в кредитное учреждение.