В Калининграде за сутки выявили 105 новых случаев коронавируса

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В Калининграде продолжает ухудшаться ситуация с заболеваемостью коронавирусом. За сутки в регионе было выявлено 105 новых случаев заболевания, сообщает федеральный оперативный штаб. Накануне в области был зарегистрирован 101 случай COVID-19.

Всего в области с начала пандемии подтверждено 35 075 случаев заболевания.

За последние сутки в России выявлено 17 378 новых случаев коронавируса в 84 регионах. Из них 15,3% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 440 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровел 8 361 человек.