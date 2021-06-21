3 медика, 33 пенсионера: Кто в Калининграде за сутки заболел коронавирусом

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Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
За последние сутки в Калининградской области зарегистрировано 105 случаев коронавирусной инфекции. В структуре заболевания 92 случая ОРВИ, 6 случаев пневмонии и 7 бессимптомных случаев.
Среди заболевших:
- 33 пенсионера;
- 3 медицинских работника;
- 5 работников образования;
- 5 сотрудников предприятий торговли и общественного питания;
- сотрудник предприятия сферы бытового обслуживания;
- 4 работника промышленных предприятий;
- 3 работника транспортных предприятий;
- сотрудник организации культуры и досуга;
- сотрудник охранного предприятия;
- 13 индивидуальных предпринимателей и иных работающих;
- 3 воспитанника детских садов (д/с № 101, «Карапуз», № 124);
- ребенок;
- 5 учащихся (лицей № 23, гимназия № 22, школы № 56 и 4);
- студент РАНХиГС;
- 26 неработающих.