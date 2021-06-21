3 медика, 33 пенсионера: Кто в Калининграде за сутки заболел коронавирусом

. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

За последние сутки в Калининградской области зарегистрировано 105 случаев коронавирусной инфекции. В структуре заболевания 92 случая ОРВИ, 6 случаев пневмонии и 7 бессимптомных случаев.

Среди заболевших:

- 33 пенсионера;

- 3 медицинских работника;

- 5 работников образования;

- 5 сотрудников предприятий торговли и общественного питания;

- сотрудник предприятия сферы бытового обслуживания;

- 4 работника промышленных предприятий;

- 3 работника транспортных предприятий;

- сотрудник организации культуры и досуга;

- сотрудник охранного предприятия;

- 13 индивидуальных предпринимателей и иных работающих;

- 3 воспитанника детских садов (д/с № 101, «Карапуз», № 124);

- ребенок;

- 5 учащихся (лицей № 23, гимназия № 22, школы № 56 и 4);

- студент РАНХиГС;

- 26 неработающих.