На водителя грузовика завели дело за двух сбитых пешеходов в Светлогорске

В Светлогорске возбуждено уголовное дело в отношении водителя грузовика, который сбил двух пешеходов. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

ДТП произошло 17 июня на Калининградском проспекте. 25-летний водитель грузовика в районе дома № 93 совершил наезд на 51-летнего мужчину и его 13-летнюю дочь, переходивших проезжую часть по пешеходному переходу.

В результате наезда мужчина с телесными повреждениями был госпитализирован в БСМП, девочка была доставлена в детскую областную больницу с тяжелой травмой головы.

В настоящее время расследование уголовного дела продолжается. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.