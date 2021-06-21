Опубликованы места размещения фоторадаров в Калининградской области с 22 по 28 июня

. Фото: Безопасный город

«Безопасный город» опубликовал места размещения передвижных комплексов фотовидеофиксации на этой неделе.

С 22 по 28 июня фоторадары будут установлены:

- На 38-м километре автодороги Калининград - Балтийск в сторону Балтийска.

- На 38-м километре автодороги Калининград - Балтийск в сторону Калининграда.

- На 8-м километре автодороги «Южный обход г. Калининграда» в сторону ул. Дзержинского, Калининград.

- На 8-м километре автодороги «Южный обход г. Калининграда» в сторону ул. Емельянова, Калининград.

- На 2-м километре автодороги Ижевское - Светлый в сторону пос. Ижевское.

- На 2-м километре автодороги Ижевское - Светлый в сторону Светлого.

- На 42-м километре автодороги Калининград - Крылово через Правдинск в сторону Калининграда.

- На 42-м километре автодороги Калининград - Крылово через Правдинск в сторону пос. Крылово.

- На 23-м километре автодороги Калининград - Крылово через Правдинск в сторону пос. Крылово.

- На 16-м километре автодороги Калининград - Крылово через Правдинск в сторону пос. Крылово.

- На 16-м километре автодороги Калининград - Крылово через Правдинск в сторону Калининграда.

- На 46-м километре автодороги Калининград - Балтийск в сторону Балтийска.

- На 46-м километре автодороги Калининград - Балтийск в сторону Калининграда.

- На 12-м километре автодороги Переславское - Круглово в сторону пос. Переславское.

- На 12-м километре автодороги Переславское - Круглово в сторону пос. Круглово.

- На 29-м километре автодороги Калининград - Балтийск в сторону Балтийска.

- На 29-м километре автодороги Калининград - Балтийск в сторону Калининграда.

- На привокзальной площади аэропорта «Храброво».