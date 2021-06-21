Опубликованы места размещения фоторадаров в Калининградской области с 22 по 28 июня

.
Фото: Безопасный город
«Безопасный город» опубликовал места размещения передвижных комплексов фотовидеофиксации на этой неделе.
С 22 по 28 июня фоторадары будут установлены:
- На 38-м километре автодороги Калининград - Балтийск в сторону Балтийска.
- На 38-м километре автодороги Калининград - Балтийск в сторону Калининграда.
- На 8-м километре автодороги «Южный обход г. Калининграда» в сторону ул. Дзержинского, Калининград.
- На 8-м километре автодороги «Южный обход г. Калининграда» в сторону ул. Емельянова, Калининград.
- На 2-м километре автодороги Ижевское - Светлый в сторону пос. Ижевское.
- На 2-м километре автодороги Ижевское - Светлый в сторону Светлого.
- На 42-м километре автодороги Калининград - Крылово через Правдинск в сторону Калининграда.
- На 42-м километре автодороги Калининград - Крылово через Правдинск в сторону пос. Крылово.
- На 23-м километре автодороги Калининград - Крылово через Правдинск в сторону пос. Крылово.
- На 16-м километре автодороги Калининград - Крылово через Правдинск в сторону пос. Крылово.
- На 16-м километре автодороги Калининград - Крылово через Правдинск в сторону Калининграда.
- На 46-м километре автодороги Калининград - Балтийск в сторону Балтийска.
- На 46-м километре автодороги Калининград - Балтийск в сторону Калининграда.
- На 12-м километре автодороги Переславское - Круглово в сторону пос. Переславское.
- На 12-м километре автодороги Переславское - Круглово в сторону пос. Круглово.
- На 29-м километре автодороги Калининград - Балтийск в сторону Балтийска.
- На 29-м километре автодороги Калининград - Балтийск в сторону Калининграда.
- На привокзальной площади аэропорта «Храброво».