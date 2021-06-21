Калининградский борец выиграл международный турнир в Турции

. Фото: пресс-служба правительства Калининградской области

В Стамбуле прошли традиционные соревнования под эгидой мировой федерации спортивной борьбы. В 39-й раз память легенд турецкого спорта Хамита Каплана и Вехби Эмре почтили 111 представителей одиннадцати государств.

В составе сборной России статус лидера греко-римской борьбы подтвердил двукратный чемпион мира и Европы Муса Евлоев. Представитель регионального Центра спортивной подготовки сборных команд и федерального ЦСКА боролся в дежурной для себя весовой категории до 97 килограммов.

Калининградский борец провел четыре поединка, набрав 35 баллов и отдав всего один. Выиграв на предварительной стадии у представителей Турции, Азербайджана и Киргизии, россиянин и в финале оказался сильнее соперника из Венгрии со счетом 9:1.

Это был заключительный турнир перед летними Олимпийскими играми в Японии, куда воспитанник калининградской школы спортивной борьбы отправится в статусе фаворита.