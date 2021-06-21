Аэропорт «Храброво» обслужил более 1,2 млн пассажиров за 5 месяцев

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За первые пять месяцев 2021 года пассажиропоток аэропорта «Храброво» увеличился на 42,24% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, и составил 1 203 352 человека. В 2020 году за первые пять месяцев было обслужено 520 344 пассажира, сообщает пресс-служба воздушной гавани.

На внутренних авиалиниях за 5 месяцев пассажиропоток составил 1 194 009 пассажиров. Рост по сравнению с показателями 2019 года составил 56,48%. Пассажиропоток на международных рейсах снизился многократно по сравнению с показателями 2019 года, а по сравнению с первыми пятью месяцами 2020 года снижение составило 88,74%. С января по май 2021 года международными рейсами было перевезено 9 343 человека.

При этом, за пять месяцев было выполнено 4676 самолетовылетов, что на 11,3% больше аналогичных показателей 2019 года и на 65,6% больше показателей 2020 года.