Коронавирус за сутки выявили в 12-ти городах Калининградской области

. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

За сутки в Калининградской области было выявлено 105новых случаев коронавируса. По данным регионального управления Роспотребнадзора, случаи заболевания зарегистрированы в 12 муниципалитетах.

Больше всего заболевших в Калининграде – 76 человек.

В каких городах области выявили коронавирус:

Нестеровский городской округ – 1

Багратионовский городской округ - 3

Балтийский городской округ – 1

Гвардейский городской округ - 1

Гурьевский городской округ – 6

Светловский городской округ – 3

Гусевский городской округ - 5

Зеленоградский городской округ – 1

Черняховский городской округ - 2

Советский городской округ – 4

Неманский городской округ - 2