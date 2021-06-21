Коронавирус за сутки выявили в 12-ти городах Калининградской области

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Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
За сутки в Калининградской области было выявлено 105новых случаев коронавируса. По данным регионального управления Роспотребнадзора, случаи заболевания зарегистрированы в 12 муниципалитетах.
Больше всего заболевших в Калининграде – 76 человек.
В каких городах области выявили коронавирус:
Нестеровский городской округ – 1
Багратионовский городской округ - 3
Балтийский городской округ – 1
Гвардейский городской округ - 1
Гурьевский городской округ – 6
Светловский городской округ – 3
Гусевский городской округ - 5
Зеленоградский городской округ – 1
Черняховский городской округ - 2
Советский городской округ – 4
Неманский городской округ - 2