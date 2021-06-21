Росгвардейцы задержали двоих калининградцев, устроивших дебош в кафе в Зеленоградске

. Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Калининградской области

В Зеленоградске сотрудники Росгвардии задержали двух мужчин, устроивших дебош в кафе. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Инцидент произошел на улице Володарского. Двое мужчин распивали спиртное, а затем уснули за столиком. Сотрудники кафе стали их будить, однако мужчины стали вести себя неадекватно и оскорблять персонал и отдыхающих.

Прибывшие на место сотрудники вневедомственной охраны, несмотря на сопротивление, задержали дебоширов и доставили их в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.