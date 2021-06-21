В Калининграде полицейские задержали интернет-мошенника

Полицейские задержали калининградца, подозреваемого в серии интернет-мошенничеств. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

33-летний мужчина размещал объявления о продаже кухонного гарнитура. Покупатели переводили ему предоплату, однако после получения денег злоумышленник переставал выходить на связь.

Полицейские выяснили, что мужчина причастен к 6 фактам мошенничества. В ходе обыска у него были изъяты мобильные телефоны и банковские карты. Жертвами мошенника, по данным полиции, помимо калининградцев стали жители и других городов России. Полицейские устанавливают дополнительные эпизоды преступной деятельности злоумышленника.

На калининградца завели уголовное дело по статье «Мошенничество». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.