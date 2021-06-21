В Калининграде откроется выставка, посвященная началу Великой Отечественной войны

Альбом 40-е гг. и фотографии Исаака Каждана (1940), Тамары Васильевой (1941) и Сергея Гусева (1940). Фото: Калининградский областной историко-художественный музей

В Калининградском историко-художественном музее готовят к открытию выставку «Вторжение» к 80-летию начала Великой Отечественной войны. Как рассказали в музее, в экспозиции представят около 500 предметов, в том числе из новых поступлений.

Гости выставки увидят форму обеих армий, оружие, фотографии, армейские повестки, архивные документы, в том числе, казалось бы, не связанные с войной. Так, в витрине будет представлен аттестат мальчика, ученика средней школы-санатория №9 города Ленинграда от 22 июня 1941 года Ленинграда.

«Выставка рассказывает о первых, самых трагических месяцах Великой Отечественной войны. Она посвящена всем тем, кто первыми встали на пути Германии и ее союзников», - отметили в музее.

На выставке покажут оружие. Фото: Калининградский областной историко-художественный музей

В декабре 1940 года немецким руководством был принят план «Барбаросса» – план войны против СССР. В ходе «блицкрига» – «молниеносной войны» – за четыре месяца планировалось разгромить советские вооруженные силы и достигнуть линии Архангельск-Астрахань.

При планировании войны против СССР речь шла не только о военной победе. Речь шла о полной ликвидации независимости СССР и физическом уничтожении значительной части его населения.

Открытие выставки состоится в День памяти и скорби 22 июня.