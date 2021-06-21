«Я за «Спутник»: Губернатор Алиханов сделал прививку от коронавируса

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Губернатор Антон Алиханов сделал прививку от коронавируса после того, как тест выявил у него отсутствие антител к COVID-19. Об этом глава региона написал в Instagram.

«Звоню 122, нажимаю 4, нажимаю 1, оператор записывает на вакцинацию. 10 минут. Иду от работы к поликлинике, беру талон, поднимаюсь на 4-й этаж. 20 минут. Очередь передо мной 5 человек, жду очереди, ставят первый компонент «Спутника». 15 минут. Полчаса страховочных жду в коридоре. 30 минут», - написал Антон Алиханов.

Губернатор отметил, что вакцинировался «Спутником V». «Я за «Спутник», больше опыта использования, референс в тысячи раз больше», - написал Алиханов. При этом губернатор признался, что в декабре прошлого года получил один компонент вакцины, однако не поставил второй компонент и заболел до выработки антител.